Zocdoc Gehälter

Zocdocs Gehaltsbereich reicht von $70,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Customer Success am unteren Ende bis $225,750 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zocdoc. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack-Softwareentwickler

Marketing
Median $200K
Software-Engineering-Manager
Median $226K

Datenwissenschaftler
Median $168K
Customer Success
$70.4K
Produktdesigner
$201K
Produktmanager
$173K
Projektmanager
$136K
Personalvermittler
$142K
Vertrieb
$109K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Zocdoc unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying role reported at Zocdoc is Software-Engineering-Manager with a yearly total compensation of $225,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zocdoc is $168,000.

