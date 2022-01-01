ZipRecruiter Gehälter

ZipRecruiters Gehaltsbereich reicht von $79,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $422,417 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ZipRecruiter . Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025