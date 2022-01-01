Unternehmensverzeichnis
ZipRecruiter
ZipRecruiter Gehälter

ZipRecruiters Gehaltsbereich reicht von $79,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $422,417 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ZipRecruiter. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack Software-Entwickler

Datenwissenschaftler
Median $170K
Produktmanager
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Produktdesigner
Median $142K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
Median $294K
Buchhalter
$91.3K
Unternehmensanalyst
$266K
Data-Science-Manager
$293K
Personalwesen
$79.6K
Marketing
$259K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ZipRecruiter unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ZipRecruiter ist Software-Ingenieur at the Staff Software Engineer level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $422,417. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ZipRecruiter beträgt $243,072.

