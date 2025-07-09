Unternehmensverzeichnis
Zippi
Zippi Gehälter

Zippis Gehaltsbereich reicht von $24,879 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $29,640 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zippi. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

Business-Analyst
$26.3K
Personalwesen
$24.9K
Software-Ingenieur
$29.6K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zippi ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $29,640. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zippi beträgt $26,288.

