Zipline Gehälter

Ziplines Gehaltsbereich reicht von $136,591 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $243,800 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zipline. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Software-Ingenieur
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Produktmanager
Median $157K
Unternehmensanalyst
$206K

Hardware-Ingenieur
$244K
Rechtsabteilung
$239K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zipline ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $243,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zipline beträgt $199,702.

