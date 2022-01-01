Zipline Gehälter

Ziplines Gehaltsbereich reicht von $136,591 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $243,800 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zipline . Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025