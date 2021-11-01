Unternehmensverzeichnis
Zipcar
Zipcar Gehälter

Zipcars Gehaltsbereich reicht von $27,975 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $253,980 für einen Stabschef am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zipcar. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Software-Ingenieur
Median $41.9K
Produktmanager
Median $175K
Geschäftsabläufe
$65.2K

Stabschef
$254K
Datenanalyst
$143K
Datenwissenschaftler
$131K
Produktdesigner
$185K
Cybersicherheitsanalyst
$28K
Software-Engineering-Manager
$235K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zipcar ist Stabschef at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $253,980. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zipcar beträgt $142,800.

