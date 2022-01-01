Unternehmensverzeichnis
Zip Co
Zip Co Gehälter

Zip Cos Gehaltsbereich reicht von $23,460 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $247,755 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zip Co. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $90.3K

Backend Software-Entwickler

Produktmanager
Median $79.1K
Unternehmensanalyst
$150K

Datenanalyst
$43.2K
Datenwissenschaftler
$248K
Finanzanalyst
$23.5K
Produktdesigner
$164K
Personalvermittler
$194K
Software-Engineering-Manager
$133K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zip Co ist Datenwissenschaftler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $247,755. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zip Co beträgt $132,760.

