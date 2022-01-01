Unternehmensverzeichnis
Zimmer Biomet
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Zimmer Biomet Gehälter

Zimmer Biomets Gehaltsbereich reicht von $50,736 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $197,985 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zimmer Biomet. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Maschinenbauingenieur
Median $100K

Qualitätsingenieur

Vertrieb
Median $85K
Biomedizintechniker
$124K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Unternehmensanalyst
Median $105K
Datenwissenschaftler
$78.4K
Produktdesigner
$66.1K
Produktdesign-Manager
$177K
Software-Ingenieur
$198K
Software-Engineering-Manager
$102K
Technischer Programmmanager
$50.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zimmer Biomet ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $197,985. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zimmer Biomet beträgt $101,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Zimmer Biomet gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Henry Schein
  • Dentsply Sirona
  • Hologic
  • Cerner
  • General Motors
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen