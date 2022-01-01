Unternehmensverzeichnis
Zillow
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Zillow Gehälter

Zillows Gehaltsbereich reicht von $69,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $493,852 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zillow. Zuletzt aktualisiert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Datenwissenschaftler
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produktmanager
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Software-Engineering-Manager
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produktdesigner
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX-Designer

Technischer Programmmanager
P4 $268K
P5 $261K
Unternehmensanalyst
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Business Intelligence Analyst

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Programmmanager
Median $145K
Vertrieb
P3 $133K
P4 $165K
Finanzanalyst
Median $120K
Manager für Geschäftsabläufe
Median $160K
Informationstechnologe (IT)
Median $147K
Personalvermittler
Median $160K
UX-Forscher
Median $155K
Datenanalyst
Median $118K
Data-Science-Manager
Median $320K
Rechtsabteilung
Median $160K
Buchhalter
Median $69K

Bilanzbuchhalter

Verwaltungsassistent
$103K
Geschäftsabläufe
$113K
Geschäftsentwicklung
$132K
Kundenservice
$83.3K
Personalwesen
$210K
Marketing-Operations
$192K
Projektmanager
$140K
Revenue Operations
$121K
Cybersicherheitsanalyst
$307K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Zillow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Zillow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Zillow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zillow ist Software-Ingenieur at the P6 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $493,852. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zillow beträgt $174,938.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Zillow gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen