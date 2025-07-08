ZestMoney Gehälter

ZestMoneys Gehaltsbereich reicht von $25,280 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $114,270 für einen Risikokapitalgeber am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ZestMoney . Zuletzt aktualisiert: 10/18/2025