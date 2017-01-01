Unternehmensverzeichnis
Zeno Health
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Zeno Health mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    https://zenohealth.com
    Website
    2017
    Gründungsjahr
    5
    Anzahl Mitarbeiter
    $0-$1M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Zeno Health gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Dropbox
    • Lyft
    • Netflix
    • Spotify
    • Facebook
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen