Unternehmensverzeichnis
ZenBusiness
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

ZenBusiness Gehälter

ZenBusinesss Gehaltsbereich reicht von $105,470 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $175,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ZenBusiness. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $175K

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenanalyst
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktmanager
$154K
Programmmanager
$159K
Projektmanager
$150K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei ZenBusiness ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $175,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ZenBusiness beträgt $152,236.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für ZenBusiness gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Flipkart
  • Intuit
  • Square
  • DoorDash
  • Amazon
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen