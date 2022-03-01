Unternehmensverzeichnis
Z Holdings
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Z Holdings Gehälter

Z Holdingss Gehaltsbereich reicht von $43,619 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $74,625 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Z Holdings. Zuletzt aktualisiert: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktdesigner
$43.6K
Software-Ingenieur
$74.6K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Z Holdings ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $74,625. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Z Holdings beträgt $59,122.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Z Holdings gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.