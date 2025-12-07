YouSet Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Canada bei YouSet reicht von CA$91K bis CA$129K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für YouSets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $74.9K - $85.2K Canada Übliche Spanne Mögliche Spanne $66.1K $74.9K $85.2K $94K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Software-Ingenieur Einträges bei YouSet um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei YouSet ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.