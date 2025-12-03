Unternehmensverzeichnis
Yellow.ai
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner-Gehälter

Yellow.ai Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in India bei Yellow.ai reicht von ₹612K bis ₹837K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yellow.ais Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$7.5K - $8.9K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Produktdesigner Einträges bei Yellow.ai um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Yellow.ai?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Produktdesigner Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Yellow.ai in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹837,299. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yellow.ai für die Position Produktdesigner in India beträgt ₹611,592.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Yellow.ai gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • DoorDash
  • Square
  • Coinbase
  • Uber
  • Intuit
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellowai/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.