Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in South Africa bei Yellow Card App reicht von ZAR 466K bis ZAR 662K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yellow Card Apps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $30.2K - $34.4K South Africa Übliche Spanne Mögliche Spanne $26.7K $30.2K $34.4K $37.9K Übliche Spanne Mögliche Spanne

