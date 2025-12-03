Unternehmensverzeichnis
Yara International
Yara International Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Cybersicherheitsanalyst-Gesamtvergütung bei Yara International reicht von R$470K bis R$643K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yara Internationals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$92.8K - $110K
Brazil
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$85.7K$92.8K$110K$117K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

💰 Alle anzeigen Gehälter

Was sind die Karrierestufen bei Yara International?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cybersicherheitsanalyst bei Yara International liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$643,273. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yara International für die Position Cybersicherheitsanalyst beträgt R$469,869.

Weitere Ressourcen

