Yara International
Yara International Grafikdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Grafikdesigner-Gesamtvergütung in Singapore bei Yara International reicht von SGD 70.6K bis SGD 98.7K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yara Internationals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$59.3K - $71.8K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Yara International?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Grafikdesigner bei Yara International in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 98,704. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yara International für die Position Grafikdesigner in Singapore beträgt SGD 70,624.

