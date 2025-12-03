Unternehmensverzeichnis
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Yanfeng Automotive Interiors reicht von $101K bis $138K pro year.

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$109K - $130K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$101K$109K$130K$138K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Yanfeng Automotive Interiors?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programmmanager bei Yanfeng Automotive Interiors in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $138,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yanfeng Automotive Interiors für die Position Programmmanager in United States beträgt $100,800.

Weitere Ressourcen

