Y&L Consulting Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Romania bei Y&L Consulting reicht von RON 59.4K bis RON 84.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Y&L Consultings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$15.3K - $18.1K
Romania
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Y&L Consulting?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Y&L Consulting in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 84,345. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Y&L Consulting für die Position Software-Ingenieur in Romania beträgt RON 59,408.

