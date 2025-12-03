Unternehmensverzeichnis
Yalo
Yalo Produktdesign-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesign-Manager-Gesamtvergütung in Colombia bei Yalo reicht von COP 211.13M bis COP 295.07M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yalos Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$57.6K - $69.8K
Colombia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesign-Manager bei Yalo in Colombia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von COP 295,067,845. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yalo für die Position Produktdesign-Manager in Colombia beträgt COP 211,126,131.

