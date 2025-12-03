Unternehmensverzeichnis
Yalantis
Yalantis Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in Ukraine bei Yalantis reicht von UAH 984K bis UAH 1.43M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yalantiss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$27K - $30.7K
Ukraine
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Yalantis?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei Yalantis in Ukraine liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von UAH 1,434,194. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yalantis für die Position Personalwesen in Ukraine beträgt UAH 984,489.

