Yadro
Yadro Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Russia bei Yadro reicht von RUB 7.97M bis RUB 11.32M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yadros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$116K - $137K
Russia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$102K$116K$137K$145K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Yadro?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Yadro in Russia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RUB 11,321,033. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yadro für die Position Lösungsarchitekt in Russia beträgt RUB 7,973,945.

