Y Combinator
Y Combinator Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Singapore bei Y Combinator reicht von SGD 170K bis SGD 242K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Y Combinators Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$150K - $177K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$132K$150K$177K$187K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Y Combinator?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Y Combinator in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 241,917. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Y Combinator für die Position Software-Ingenieur in Singapore beträgt SGD 170,394.

Weitere Ressourcen

