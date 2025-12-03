Unternehmensverzeichnis
XYZ Robotics Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in United Kingdom bei XYZ Robotics reicht von £58.4K bis £83.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für XYZ Roboticss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$89.4K - $105K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$78K$89.4K$105K$111K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei XYZ Robotics unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei XYZ Robotics in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £83,257. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei XYZ Robotics für die Position Produktmanager in United Kingdom beträgt £58,351.

