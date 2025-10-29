Unternehmensverzeichnis
Xperi
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Engineering-Manager

  • Alle Software-Engineering-Manager-Gehälter

Xperi Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in India bei Xperi beläuft sich auf ₹6.5M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xperis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Median-Paket
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹6.5M
Stufe
SDM 3
Grundgehalt
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Bonus
₹780K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
15 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Xperi unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Xperi in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹8,296,672. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Xperi für die Position Software-Engineering-Manager in India beträgt ₹6,848,115.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Xperi gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen