Die durchschnittliche Hardware-Ingenieur-Gesamtvergütung in China bei XPENG Motors 小鹏汽车 reicht von CN¥245K bis CN¥348K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für XPENG Motors 小鹏汽车s Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CN¥279K - CN¥330K
China
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei XPENG Motors 小鹏汽车 unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hardware-Ingenieur bei XPENG Motors 小鹏汽车 in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥348,473. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei XPENG Motors 小鹏汽车 für die Position Hardware-Ingenieur in China beträgt CN¥245,446.

