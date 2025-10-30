XPENG Motors 小鹏汽车 Hardware-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Hardware-Ingenieur-Gesamtvergütung in China bei XPENG Motors 小鹏汽车 reicht von CN¥245K bis CN¥348K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für XPENG Motors 小鹏汽车s Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung CN¥279K - CN¥330K China Übliche Spanne Mögliche Spanne CN¥245K CN¥279K CN¥330K CN¥348K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei XPENG Motors 小鹏汽车 unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei XPENG Motors 小鹏汽车 ?

