Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Xilinx reicht von $153K pro year für E3 bis $362K pro year für E8. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $280K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xilinxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Xilinx unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)