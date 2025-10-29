Xilinx Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Xilinx reicht von $153K pro year für E3 bis $362K pro year für E8. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $280K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xilinxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus E3 Software Engineer 1 ( Einstiegslevel ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Anzeigen 4 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Xilinx unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

