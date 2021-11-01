Unternehmensverzeichnis
Xiaomi
Xiaomi Gehälter

Xiaomis Gehaltsbereich reicht von $19,587 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst in China am unteren Ende bis $522,375 für einen Software-Engineering-Manager in India am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $43.6K
Buchhalter
$49.8K
Manager für Geschäftsabläufe
$124K

Geschäftsentwicklung
$106K
Kundenservice
$24.1K
Hardware-Ingenieur
$56.5K
Marketing
$197K
Produktmanager
$69.8K
Projektmanager
$45.3K
Vertrieb
$51.3K
Cybersicherheitsanalyst
$19.6K
Software-Engineering-Manager
$522K
Lösungsarchitekt
$236K
Technischer Programmmanager
$47.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Xiaomi ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $522,375. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Xiaomi beträgt $53,899.

