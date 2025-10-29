Xero Gesamtvergütung Gehälter

Die durchschnittliche Gesamtvergütung-Gesamtvergütung in United States bei Xero reicht von $208K bis $295K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xeros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $235K - $268K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $208K $235K $268K $295K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Xero unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Xero ?

