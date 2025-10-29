Unternehmensverzeichnis
Xero
Xero Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Canada bei Xero beläuft sich auf CA$201K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xeros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Median-Paket
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Gesamt pro Jahr
CA$201K
Stufe
hidden
Grundgehalt
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Jahre im Unternehmen
5-10 Jahre
Jahre Erfahrung
11+ Jahre
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Xero unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Xero in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$233,126. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Xero für die Position Software-Engineering-Manager in Canada beträgt CA$200,900.

Weitere Ressourcen