Xero Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Canada bei Xero beläuft sich auf CA$201K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xeros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Median-Paket Xero Software Engineering Manager Toronto, ON, Canada Gesamt pro Jahr CA$201K Stufe hidden Grundgehalt CA$179K Stock (/yr) CA$22.2K Bonus CA$0 Jahre im Unternehmen 5-10 Jahre Jahre Erfahrung 11+ Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( CAD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Xero unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Xero ?

