Xero
Xero Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in Singapore bei Xero reicht von SGD 99.1K bis SGD 135K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xeros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Xero unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei Xero in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 135,199. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Xero für die Position Vertrieb in Singapore beträgt SGD 99,068.

