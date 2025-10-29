Unternehmensverzeichnis
Xero
Xero Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in New Zealand bei Xero reicht von NZ$148K pro year für Product Manager bis NZ$201K pro year für Lead Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New Zealand beläuft sich auf NZ$158K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xeros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Xero unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Xero in New Zealand liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NZ$200,960. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Xero für die Position Produktmanager in New Zealand beträgt NZ$157,200.

Weitere Ressourcen