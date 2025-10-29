Die Produktmanager-Vergütung in New Zealand bei Xero reicht von NZ$148K pro year für Product Manager bis NZ$201K pro year für Lead Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New Zealand beläuft sich auf NZ$158K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Xeros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Xero unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)