Wrk Gehälter

Wrks Gehaltsbereich reicht von $69,589 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst am unteren Ende bis $109,065 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wrk. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Business-Analyst
$69.6K
Produktdesigner
$101K
Vertrieb
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Software-Ingenieur
$73.3K
Software-Engineering-Manager
$109K
FAQ

