Unternehmensverzeichnis
Wrapbook
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Wrapbook Gehälter

Wrapbooks Gehaltsbereich reicht von $106,788 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $234,600 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wrapbook. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $145K
Marketing
$178K
Produktmanager
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vertrieb
$107K
Software-Engineering-Manager
$235K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Wrapbook unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Wrapbook ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $234,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Wrapbook beträgt $145,348.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Wrapbook gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Netflix
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Coinbase
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen