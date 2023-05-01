Unternehmensverzeichnis
Wpromote
Wpromote Gehälter

Wpromotes Gehaltsbereich reicht von $73,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $112,933 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wpromote. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Marketing
Median $73K
Software-Ingenieur
Median $110K
Datenwissenschaftler
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Wpromote je Datenwissenschaftler at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $112,933.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Wpromote je $110,000.

