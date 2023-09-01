Woundtech Gehälter

Woundtechs Gehaltsbereich reicht von $5,213 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $203,975 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Woundtech . Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025