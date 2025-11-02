Workday UX-Forscher Gehälter

Die UX-Forscher-Vergütung in United States bei Workday reicht von $230K pro year für P4 bis $214K pro year für P5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $233K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Workdays Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $230K $166K $33.5K $30K Anzeigen 2 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Workday unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Workday ?

