Workday
Workday Cybersicherheitsanalyst Gehälter

Die Cybersicherheitsanalyst-Vergütung bei Workday reicht von $194K pro year für P3 bis $306K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket beläuft sich auf $218K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Workdays Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$194K
$149K
$40K
$5K
P4
$306K
$194K
$92.3K
$20.3K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Workday unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cybersicherheitsanalyst bei Workday liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $312,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Workday für die Position Cybersicherheitsanalyst beträgt $230,000.

Weitere Ressourcen