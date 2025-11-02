Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Workday reicht von $143K pro year für P1 bis $501K pro year für P6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $266K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Workdays Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Workday unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)