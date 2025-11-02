Unternehmensverzeichnis
Workday
Workday Manager für Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Manager für Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Workday reicht von PLN 200K bis PLN 280K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Workdays Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Workday unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Manager für Geschäftsabläufe bei Workday liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PLN 280,041. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Workday für die Position Manager für Geschäftsabläufe beträgt PLN 200,030.

