Unternehmensverzeichnis
Workday
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Geschäftsabläufe

  • Alle Geschäftsabläufe-Gehälter

Workday Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Workday reicht von $442K bis $619K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Workdays Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$478K - $556K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$442K$478K$556K$619K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Geschäftsabläufe Einträges bei Workday um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Workday unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Geschäftsabläufe Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei Workday liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $618,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Workday für die Position Geschäftsabläufe beträgt $442,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Workday gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen