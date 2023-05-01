Unternehmensverzeichnis
WisdomTree
WisdomTree Gehälter

WisdomTrees Gehaltsbereich reicht von $85,570 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $338,300 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von WisdomTree. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Verwaltungsassistent
$85.6K
Business-Analyst
$151K
Datenanalyst
$87.4K

Produktmanager
$338K
FAQ

El rol amb millor retribució reportat a WisdomTree és Produktmanager at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $338,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a WisdomTree és $119,093.

