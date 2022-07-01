Unternehmensverzeichnis
Wildlife Studios
Wildlife Studios Gehälter

Wildlife Studioss Gehaltsbereich reicht von $19,813 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $767,820 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wildlife Studios. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Software-Ingenieur
Median $19.8K

Videospiel-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $108K
Business-Analyst
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datenanalyst
$39.5K
Datenwissenschaftler
$177K
Produktdesigner
$23.2K
Produktdesign-Manager
$768K
Produktmanager
$26.1K
Programmmanager
$105K
Projektmanager
$130K
Personalvermittler
$22.3K
Lösungsarchitekt
$23.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Wildlife Studios ist Produktdesign-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $767,820. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Wildlife Studios beträgt $41,538.

