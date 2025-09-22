Unternehmensverzeichnis
WEX
WEX Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Brazil bei WEX reicht von R$118K pro year für Software Engineer II bis R$168K pro year für Software Engineer III. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Brazil beläuft sich auf R$153K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für WEXs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Was sind die Karrierestufen bei WEX?

Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei WEX in Brazil liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$198,930. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei WEX für die Position Software-Ingenieur in Brazil beträgt R$154,969.

