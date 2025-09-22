Die Software-Ingenieur-Vergütung in Brazil bei WEX reicht von R$118K pro year für Software Engineer II bis R$168K pro year für Software Engineer III. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Brazil beläuft sich auf R$153K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für WEXs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
