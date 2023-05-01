WEKA Gehälter

WEKAs Gehaltsbereich reicht von $145,884 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $323,375 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von WEKA . Zuletzt aktualisiert: 9/20/2025