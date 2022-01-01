Unternehmensverzeichnis
Waymo
Waymo Gehälter

Waymos Gehaltsbereich reicht von $59,623 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $950,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Waymo. Zuletzt aktualisiert: 8/27/2025

$160K

Software-Ingenieur
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktions-Softwareentwickler

Systemingenieur

Forschungswissenschaftler

Technischer Programmmanager
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Datenwissenschaftler
L4 $255K
L5 $339K

Hardware-Ingenieur
L5 $394K
L6 $479K
Produktmanager
Median $418K
Software-Engineering-Manager
Median $950K
Programmmanager
Median $194K
Personalwesen
Median $145K
Personalvermittler
Median $173K
Maschinenbauingenieur
Median $378K
Buchhalter
$98K

Technischer Buchhalter

Manager für Geschäftsabläufe
$358K
Business-Analyst
$392K
Geschäftsentwicklung
$510K
Data-Science-Manager
$390K
Finanzanalyst
$265K
Informationstechnologe (IT)
$59.6K
Marketing-Operations
$209K
Produktdesigner
$118K
Projektmanager
$543K
UX-Forscher
$125K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
WMU

Bei Waymo unterliegen WMUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

WMUs are Waymo's version of RSUs

FAQ

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Waymo er $338,893.

