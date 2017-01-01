Nach verschiedenen Stellenbezeichnungen erkunden
Wa'ed Ventures is a $500M venture capital fund supported by Aramco, focused on investing in innovative tech startups, such as Mighty Buildings, to tackle global housing and climate issues.
Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren →
Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.
Empfohlene Stellenangebote
Ähnliche Unternehmen
Weitere Ressourcen