Wadhwani AI Gehälter

Wadhwani AIs Gehaltsbereich reicht von $13,918 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $153,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wadhwani AI . Zuletzt aktualisiert: 11/13/2025