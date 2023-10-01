Unternehmensverzeichnis
Wadhwani AI
Wadhwani AI Gehälter

Wadhwani AIs Gehaltsbereich reicht von $13,918 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Risikokapitalgeber am unteren Ende bis $153,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wadhwani AI. Zuletzt aktualisiert: 11/13/2025

Datenwissenschaftler
Median $33.4K
Software-Ingenieur
$153K
Risikokapitalgeber
$13.9K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Wadhwani AI ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $153,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Wadhwani AI beträgt $33,372.

