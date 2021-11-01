Unternehmensverzeichnis
VTB
VTB Gehälter

VTBs Gehaltsbereich reicht von $23,780 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $165,340 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VTB. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $41.3K

Backend-Softwareentwickler

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Datenwissenschaftler
Median $32.8K
Lösungsarchitekt
Median $83.8K

Produktdesigner
Median $44.9K
Projektmanager
Median $40.3K
Business-Analyst
Median $41.1K
Produktmanager
Median $54K
Datenanalyst
$23.8K
Finanzanalyst
$44.9K
Personalwesen
$89.8K
Informationstechnologe (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Vertrieb
$34.1K
Technischer Programmmanager
$128K
Risikokapitalgeber
$117K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei VTB ist Informationstechnologe (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $165,340. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VTB beträgt $44,919.

