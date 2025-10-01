Unternehmensverzeichnis
VMware
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
VMware Software-Ingenieur Gehälter in Sofia City Province

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Sofia City Province bei VMware reicht von BGN 45K pro year für P1 bis BGN 224K pro year für Staff Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Sofia City Province beläuft sich auf BGN 115K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
P1(Einstiegslevel)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
BGN 278K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen.

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Produktions-Softwareentwickler

Site Reliability Engineer

Systemingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei VMware in Sofia City Province liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von BGN 224,075. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VMware für die Position Software-Ingenieur in Sofia City Province beträgt BGN 108,363.

Weitere Ressourcen